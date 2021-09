Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a una stagione lavorativa davvero ricca: dopo “Drag Race Italia” arriva ora una nuova opportunità

Nell’ultimo anno ha dimostrato di avere la stoffa per intraprendere una carriera televisiva e sta lavorando sodo affinché questo avvenga. Parliamo di Tommaso Zorzi che vanta quasi due milioni di seguaci su Instagram acquisiti soprattutto dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua vittoria al Grande Fratello Vip gli ha permesso di ottenere un attenzione inedita da parte del pubblico che lo ha seguito con interesse nelle sue prime esperienze lavorative post reality.

Tommaso Zorzi richiamato da Maurizio Costanzo: nuovo progetto per lui

Da opinionista a “L’Isola dei Famosi” a spalla del padrone di casa del “Maurizio Costanzo Show“, poi il lancio di una linea di merchandising e il debutto in radio. I primi mesi dopo la sua uscita dal GF Vip sono stati accompagnati da frenesia e un susseguirsi di impegni, da qui la decisione di prendersi delle lunghe vacanze trascorse insieme al fidanzato Tommaso Stanzani e ad amici e famiglia.

Ora però è tempo di rimboccarsi nuovamente le maniche e tornare al lavoro. Tommaso Zorzi proprio negli ultimi giorni è approdato a Roma dove girerà le puntate della prima edizione di “Drag Race Italia“.

Il noto programma è uno spin off del seguitissimo “RuPaul’s Drag Race“, lo show basato su una serie di esibizioni delle drag queen in gara. A giudicare il loro talento nella versione italiana ci saranno tre giudici: la drag queen Priscilla, l’attrice e conduttrice Chiara Francini e infine proprio Tommaso Zorzi.

Contemporaneamente il giovane sarà impegnato nuovamente in radio: Maurizio Costanzo ha infatti voluto nuovamente accanto a sé Zorzi che sarà ospite fisso del suo programma “Facciamo finta che“, condotto insieme alla speaker Carlotta Quadri. La sua presenza è confermata per la giornata del giovedì e la trasmissione potrà essere seguita su R101 dalle 20 alle 21.

I progetti dell’influencer non finiscono qui. Lo stesso Tommaso aveva fatto sapere tramite Instagram di avere in serbo delle sorprese per i suoi fan, avvertendoli con una frase inequivocabile: “Vi deve tremare il c***“.