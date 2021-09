Valentina Ferragni osa nel suo venerdì sera, l’influencer sicura di se rende speciale ogni scatto. Bellissima come sempre.

Valentina Ferragni ormai cammina con le sue gambe, non ha più bisogno della sorella Chiara che l’ha indirizzata verso il suo stesso lavoro, quello di imprenditrice digitale. L’ influencer dopo diversa gavetta finalmente ha una sua identità ed il suo piccolo impero.

Ha seguito per filo e per segno le orme di sua sorella, Chiara Ferragni è un istituzione su Instagram, conquistando un seguito di 24,6 milioni di follower e un budget stimato a fotografia di 53.00 mila euro.

La stessa sorte è toccata alla sorellina più piccola delle tre sorelle, l’unica a tirarsi fuori dal mondo della moda, degli accessori e dei lustrini, è stata Francesca, che lavora come dentista nello studio del padre.

Anche se a volte criticata, Valentina va avanti per la sua strada e riesce sempre a brillare.

Valentina Ferragni sfoggia un look aggressive, fan in delirio

Valentina Ferragni sfoggia sempre degli outfit da capogiro, l’influencer che su Instagram vanta 4milioni di follower è sempre pronta a fare tendenza. Il suo look del venerdì sera ha stupito tutti, jeans a vita alta, body scollatissimo nero e chiodo di jeans, Valentina ha spaccato.

Il capello biondo ondulato e lo smokey eyes risaltano i suoi meravigliosi occhi azzurri, i fan non possono far altro che complimentarsi con lei per la scelta e gli abbinamenti dei colori. “Sei una bomba sexy” scrive un fan senza controllo, “Sei il top del top” risponde un altro su di giri.

Una marea di cuoricini riempiono la foto dell’influencer che sicura del suo potenziale posa fiera mostrando la sua notevole bellezza.

Valentina ha trascorso un estate davvero magica, in giro per l’Italia l’abbiamo vista felice di questa ritrovata libertà dopo la pandemia da covid-19. Valentina è pronta ad affrontare un nuovo anno con la stessa grinta e passione di sempre. Tanti progetti bollono in pentola e tanti sogni sono ancora da realizzare, ma con amore e tenacia riuscirà a raggiungere la meta.