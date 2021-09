Veronica Gentili osa, in ogni scatto la sua sensualità si materializza sotto gli occhi dei fan innamorati. Non è mai stata così bella.

Affascinante, seducente sensuale, bellissima, Veronica Gentili non lascia più scampo ai fan che la amano e la venerano come una dea. Ogni scatto lascia un brivido, un ricordo di un attimo che dovrebbe durare per sempre.

Preparata, intelligente, schietta, professionale, Veronica non è una giornalista ma la giornalista. Svolge il suo lavoro con passione e tantissima serietà. Veronica ha iniziato a mettere piede in televisione e al cinema da giovane, nel corso della sua vita la svolta avvenuta intorno al 2015, quando consegue il tesserino che l’abilita alla professione.

Oggi è il volto indiscusso di “Stasera Italia” e “Stasera Italia weekend” su Rete 4, programma dedicato alla politica, alla cronica e all’attualità. In studio ogni sera sono presenti sempre ospiti diversi che trattano i suddetti argomenti.

Veronica Gentili, settembre malinconico, lo scatto di fine estate

“Malinconia di Settembre”, in uno splendido tubino fucsia, la bellissima Veronica guarda l’orizzonte e pensa a quanta malinconia possa portare con se settembre. L’estate ormai sta per finire, la stagione televisiva per alcuni è già iniziata per altri inizierà a breve, è un nuovo anno e si ricomincia con la quotidianità.

Uno scatto al volo prima di andare in onda ed i fan impazziscono di gioia, “come sempre sei un incanto” commenta un fan, “tu sei la mia regina, amami o faccio un casino” risponde qualcuno innamorato.

Come sempre Veronica riceve tantissimi complimenti e consensi, è una donna che sa prendersi quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo. La tenacia fa parte del suo dna.

L’ex attrice ed attuale giornalista ha un florido passato alle spalle, successi su successi e siamo certi che il futuro sarà ancora meglio. Veronica è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, niente e nessuno potrà farla scendere dal podio.