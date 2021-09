“Fantastica”, Wanda Nara il costume implode, visuale dall’alto e curve da capogiro: un sogno – FOTO

La supermodella argentina, Wanda Nara ha saziato la libidine di tutti i suoi fan durante uno scatto da brividi lungo la schiena: le vertigini.

L’agente e moglie di Mauro Icardi, la splendida, Wanda Nara ha lasciato di stucco tutti i suoi followers al cospetto di una bellezza che non vuol sapere di risentire gli effetti del tempo.

L’opinionista tv si è dimostrata una madre “ad hoc” per tutti i suoi cinque figli non facendo mancare loro proprio nulla. Di contro svolge un lavoro che ha sempre soddisfatto la notorietà del marito e attuale bomber del PSG, quest’anno oscurato dagli arrivi di Messi e altre stelle.

Ma poco importa se alla base c’è l’amore per una città da sogno per tutti, condita da una classe e un’eleganza senza confini, come Parigi. La realtà francese è la città che ciascuno sogna ogni giorno di visitare e magari avere un futuro: anche lei non fa eccezione

Wanda Nara, in intimo incandescente è unica: pazzesca

