L’influencer Alessia Prete e il suo fidanzato hanno deciso di accogliere il mese di settembre con un’attività particolare

Alessia Prete è fidanzata con un’imprenditore genovese che ama la sua città moltissimo e sopratutto ama andare al mare. Perciò i due hanno deciso di accogliere il mese di settembre con un bel giro in gommone visitando le calette genovesi. I due appaiono sempre più innamorati e felici insieme. Si scambiano un bacio romantico e si stringono forte.

Alessia Prete e la dedica d’amore per il suo compagno

La Prete ormai sta insieme all’imprenditore genovese Davide Campanella, da un anno e mezzo. I due sono innamorati più che mai e non passano nemmeno un secondo l’uno senza l’altro. Hanno trascorso un’estate magica tra Sicilia, Liguria e Cervinia in montagna. L’influencer ha voluto scrivere una dedica al suo amore che è davvero romantica, ecco le sue parole:“E lo amo. Sì cavolo alla follia. Deve saperlo il mondo intero? Certo. Proprio come nella vita reale, che ormai parlo più della nostra storia che di me. Racconto con estremo entusiasmo di come sia stato incredibile conoscersi ed innamorarsi in un istante.

Una stretta di mano, il metro di distanza durante tutto l’aperitivo e qualche minuto dopo giò immaginavo a quel che di straordinario avremmo potuto fare insieme. Infatti sono bastate quattro uscite e ci siamo fidanzati. Quattro uscite. Non saranno nemmeno 24 h totali. Io non capivo più niente. Da lì ho realizzato che realmente l’amore non è razionale. Bastano pochi minuti e la vita può cambiare come niente. Non ci puoi fare nulla, se perdi la testa perdi il controllo”. Il fidanzato risponde nei commenti scrivendo:”Amore è tutto ciò che penso di te..parola per parola”. Si definisce poi l’uomo più fortunato al mondo ad avere lei. Insomma il loro è un amore sincero, vero e ricco di emozioni forti.

Prima di fidanzarsi con Davide, la Prete è stata innamorata di Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello. Tra loro però, una volta usciti dal reality non ha più funzionato. A quanto pare la Prete ha trovato l’amore della sua vita in una persona lontana dalle telecamere e forse durerà per sempre.