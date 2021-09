Anna Tatangelo, la scollatura si staglia nell’oscurità: l’abito non contiene le sue forme. Strepitosa -FOTO

Anna Tatangelo regala emozioni indescrivibili con i suoi scatti su Instagram, sensualità esplosiva in abito nero: curve fantastiche in ogni dove.

E’ stata un’estate davvero intensa per Anna Tatangelo, che è stata una delle protagoniste della bella stagione. La cantante ciociara è tornata in pista in grande stile con un nuovo lavoro, e non solo.

Il lancio del nuovo disco, proprio all’inizio dell’estate, è stato solo il trampolino di lancio, quello che ci ha mostrato un ritorno sulle scene ad altissimo livello. I fan hanno apprezzato molto le nuove sonorità di Anna ma non soltanto quelle.

Settimana dopo settimana, gli scatti sul suo profilo Instagram hanno causato più di qualche giramento di testa ai numerosi ammiratori. Anna, come sempre, ha esibito tutto il suo fascino come sa fare lei, con foto più accattivanti che mai.

Un’estate importante per lei anche dal punto di vista sentimentale. Le indiscrezioni dei mesi scorsi hanno trovato conferma: con il nuovo compagno Livio Cori Anna fa decisamente sul serio. Ma ciò non le ha impedito di strappare boati di ammirazione sul web mostrando tutta la sua bellezza.

Anna Tatangelo, l’abito nero è eleganza e seduzione allo stato puro: mai vista così

