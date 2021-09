La bella influencer Antonella Fiordelisi ha condiviso una serie di foto in cui appare per terra e piegata in mezzo alla strada

Antonella Fiordelisi condivide su instagram delle foto dove appare seduta con il suo cagnolino al fianco, in mezzo ad un parco. Indossa un paio di shorts rosa con la giacca in tono, con uno scollo profondo e non indossa in reggiseno. Quando si siede per terra non si accorge che il seno sta fuoriuscendo dalla giacca. I fan vanno in delirio e commentano:”Bellissima”, “Ti dona il rosa baby”, “L’unica che porta il cane fuori senza vestirsi praticamente”.

Antonella Fiordelisi e “la notte da leoni” con Giulia Cavaglia

La Fiordelisi e la Cavaglia sono migliori amiche, si frequentano moltissimo e amano fare le cose insieme. Ieri hanno trascorso un’intera giornata insieme a fare video tik tok, pettinarsi a vicenda e poi a uscire con altre amiche e divertirsi. Sono andate in un posto a fumare il narghilè e hanno persino fatto amicizia con altre ragazze in bagno. Le due sono molto espansive e simpatiche, si divertono molto insieme. Hanno anche trascorso le vacanze insieme questa estate. Sono state sia in Francia che a Formentera insieme. Le due si sono conosciute tramite l’ex fidanzato della Fiordelisi, Francesco Chiofalo.

La Fiordelisi in questo momento della sua vita, dove è single e su instagram sta facendo il botto. Si dedica al lavoro e all’amicizia. Sta lavorando a nuovi progetti, e si fa seguire dall’agenzia di Fabrizio Corona a stessa a cui si è affidata anche Sophie Codegoni che è un’ex tronista di Uomini e Donne che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip la prossima settimana. Forse anche la Fiordelisi parteciperà al reality di Alfonso Signorini più avanti. Infondo ha le carte in regola per parteciparvi. Per il momento si concentra sul ruolo d’influencer e modella. La sua carriera di schermatrice invece sembra essere stata messa un attimo in pausa.

L’influencer ha ammesso di amare entrambe le cose, sia la vita sui social che la scherma. Ma è chiaro che una cosa esclude l’altra, perché sono due lavori molto diversi e che richiedono un attenzione diversa. Se una persona vuole essere una atleta non può anche essere influencer. Bisogna scegliere, e pare che lei abbia scelto instagram.