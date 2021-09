Beba, l’artista controversa e dai toni spiccatamente bollenti, indossa della lingerie di pizzo che infiamma il web.

Beba, la cantante negli ultimi tempi è riuscita a ritagliarsi uno spazio musicale tutto suo, merito della sua grinta e del suo essere alternativa che le hanno subito conferito una sua identità evitando così di essere paragonata ad altri colleghi. Piercing, tatuaggi ed accessori…tanti, l’artista non rinuncia allo stile.

Nei mesi scorsi abbiamo potuto ammirare alcune delle sue numerose collaborazioni, cosa dire del brano “Sangria” insieme ad Anna Tatangelo? Quando la bellezza e la sensualità fungono da cornice a due artiste che hanno tanto da dare alla musica italiana. Lo aveva annunciato ai fans ed oggi è arrivata la confessione choc: “Ho chiuso”.

Beba in lingerie: “Aiuto” il commento che spicca sui social

“Ho chiuso il disco. Non mi pare vero poterlo dire, lo ridico: Ho chiuso il disco. Il primo singolo estratto uscirà prestissimo e…meno male” questo è il commento a caldo di Beba che per l’occasione si lascia immortalare in tutto il suo splendore. La rapper torinese non sta nella pelle e annuncia questo importante traguardo.

I fans sono felicissimi per questa confessione dopo tanta attesa, già tra le storie aveva scritto un’ora fa “Ieri vi ho detto di avere una cosa da dirvi…” “Eccola!”. I commenti non tardano ad arrivare, i fans si complimentano…una pioggia di cuori ed emoji per questa grande notizia.

In due delle tre foto appare l’artista circondata dalla natura, un albero di mandorlo in fiore, lei molto semplice ma d’impatto: i capelli sono sciolti, con gli occhi chiusi e lo sguardo sognante e la gioia di chi ha qualcosa da comunicare…Stile minimal, lingerie in pizzo con qualche trasparenza che mette in mostra il tatuaggio in mezzo alla scollatura che contrasta con la dolcezza del reggiseno in fascia. “Aiuto” il commento dei fans davanti a cotanto splendore.

Un outfit che convince il web che l’ha apprezzata tantissimo per il modo con cui ha fatto questo annuncio. L’emoji col cuore in fiamme poi, simbolo di grinta e passione. Sicuramente ne sentiremo delle belle.