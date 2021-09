Un uomo di 42 anni è morto ieri a Pontecchio Marconi, frazione di Sasso Marconi (Bologna) schiantandosi con la moto dell’amico contro un guardrail.

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Pontecchio Marconi, frazione di Sasso Marconi, in provincia di Bologna, nei pressi della fiera che si stava svolgendo in paese. Un uomo di 41 anni ha perso la vita schiantandosi in moto contro un guardrail. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe chiesto ad un amico di provare la due ruote, ma salito in sella, avrebbe perso il controllo del mezzo terminando contro il guardrail. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi del 118.

Bologna, chiede in prestito la moto all’amico e si schianta contro il guardrail: morto un 42enne

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 settembre, vicino la fiera che si stava svolgendo a Pontecchio Marconi, piccola frazione del comune di Sasso Marconi, in provincia di Bologna.

La vittima è un uomo di 41 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo quanto ricostruito, come riportano fonti locali, tra cui la redazione di Bologna Today, il 41enne avrebbe chiesto ad un amico di provare la moto. Messosi alla guida della due ruote, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un guardrail. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella la vittima, priva di casco.

Leggi anche —> Auto esce di strada e finisce in un burrone: morto ragazzo di 18 anni, tre feriti

Sul luogo dello schianto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 che presidiavano alla fiera di paese. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici che hanno potuto solo constatare il decesso del 42enne: troppo gravi le ferite riportate.

Leggi anche —> Incidente sul lavoro in uno stabilimento: camionista di 47 anni perde la vita

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per determinare con precisione la dinamica del sinistro.

Quanto accaduto ha sconvolto la comunità locale e, in segno di lutto, scrive la redazione di Bologna Today, la fiera, che doveva concludersi mercoledì, è stata annullata.