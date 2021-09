“Brave and Beautiful” anticipazioni 7 settembre: Suhan in grave pericolo

Brave and Beautiful è la serie tv turca più amata del momento: Suhan e Cesur stanno portando avanti la loro battaglia complicata con Tashin

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @ b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2)

Siamo già al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca più amata del momento. Dopo aver trovato l’indirizzo IP di Riza, la polizia e Serhat possono finalmente mettere in piedi un’operazione a cui successivamente decide di prendere parte anche Cesur. Il segnale della localizzazione li porta a Zapcikuyu, un gruppo di palazzine fatiscenti che costituiscono il nascondiglio per diversi criminali già molto noti alla polizia. Riza, però, non si fa vedere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, primo concorrente uomo: una vera rivelazione

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Cesur riesce a riconoscere l’uomo che aveva lanciato la pietra a Tashin e pensa di essere coinvolto, ma il procuratore Serhat capisce che il suo PC potrebbe essere stato hackerata. Suhan riceve un’altra lettera di Riza a Nisantasi, ma decide di rimanere a Istanbul nella casa che ha affittato: Cesur, però decide di raggiungerla lì. Nel frattempo, Hulya va da Cahide ma quest’ultima si comporta sempre di più in maniera astrakan, di conseguenza capisce che qualcosa non torna e le rammenta che non si libererà tanto facilmente di lei. Tashin, Mehmet e Tayfun, dopo aver scoperto che qualcuno ha installato un programma – spia per avere sempre sotto controllo la corrispondenza tra lui e Cesur, finiscono nella trappola di Mihriban, Cesur e il procuratore Serhat.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE -> Rita Pavone attacca Anna Tatangelo, parole al vetriolo: “Nulla da chiarire!”

Elif e Sirin portano Fugen a fare un giro in auto, trovando però ad un certo punto la strada bloccata da grossi tronchi. Scendono per spostarli ma a quel punto Fugen scompare: Sirin vede la macchina di Tashin allontanarsi all’impazzata. Intanto, Tashin si reca ad una vecchia fabbrica ma riceve una brutta sorpresa…