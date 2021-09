“Così si scioglie anche la neve”, Claudia Ruggeri un posteriore da arresto cardiaco: si gira e ti lascia senza fiato – FOTO

Claudia Ruggeri lascia tutti i fan senza un “goccio” di fiato e mostra un lato B da infarto fulminante: che spettacolo.

La “Miss” di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri ha messo ancora una volta in difficoltà i propri fan nell’ennesimo “colpo da novanta” di un’estate da ricordare.

La nuova stagione televisiva si avvicina a grandi falcate e lei sta facendo di tutto pur di non farsi trovare impreparata all’appuntamento. Paolo Bonolis sta per tornare con il suo “arsenale” di divinità femminili al suo fianco e tutti noi siamo certi che non ci deluderà.

Claudia rappresenta la “colonna portante” del programma più invidiato della Mediaset, per esteticità e intrattenimento. Si era presentata al pubblico come la “raccomandata” per eccellenza. Dalle qualità messe in pratica si è evinto di lei tutt’altro.

Il meglio della donna più glamour dell’estate si registra sulle piattaforme social e in modo particolare su Instagram dove la Miss vanta la “bellezza” di oltre 1,2 milioni di seguaci

Claudia Ruggeri, lato A e fondoschiena da infarto: fan scatenati

