L’attrice Miriam Leone conferma il suo innato mistero in un look dalla bellezza primordiale, qualcuno resterà presto interdetto: “legalmente è concesso?”.

Come sotto le vesti della problematica Anna, aiutata da un coraggioso principe azzurro nelle sue avventure a parziale diniego della legge nel film realizzato dal regista Emiliano Corabi de “L’amore a domicilio“, e nella sempre più prossima uscita nelle sale cinematografica della contemporanea Eva Kant in “Diabolik” dei fratelli Manetti, stavolta gli occhi della bellissima Miriam Leone non saranno come quelli della sua “Marilyn”, sempre del 2021, dagli occhi neri.

Nell’ultima pubblica apparizione dell’attrice di origini catanesi, classe 1985, uscita allo scoperto quest’oggi, 6 settembre, è possibile meravigliarsi del suo look vintage ed irresistibile, quanto a tratti pronunciatamente ribelle. Simile per alcuni versi a quello che sembra ricordare proprio alcuni dei suoi più celebri personaggi sulla scena.

Miriam Leone: “legalmente è concesso?”, nei panni di una gangster osé svela l’irresistibile

