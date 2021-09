Elena D’Amario se lo gode fino all’ultimo istante, che bellezza – FOTO

La bella ballerina di Amici, Elena D’Amario si gode fino all’ultimo istante la sua estate al mare, incredibile

Elena D’Amario ha condiviso due foto su instagram in cui appare sulla spiaggia con un fisico mozzafiato, bella più che mai. Nella didascalia scrive:”Fino alla fine“. Si gode il sapore del mare e il caldo del sole che batte sulla sua pelle proprio fino all’ultimo istante. Non ci pensa proprio a salutare l’estate, non ancora. In un altro paio di scatti scrive:“September sadness”. La tristezza e malinconia di settembre è arrivata e quest’anno porta alla D’Amario anche lavoro anticipato. Infatti Quest’anno Amici comincia a Settembre per la prima volta. E la ballerina deve mettersi a lavoro con nuove coreografie.

Elena D’Amario e il ricordo a New York che non dimentica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

La bella ballerina ha trascorso molti anni in America dopo aver partecipato ad Amici. Aveva infatti vinto una borsa di studio per una scuola molto prestigiosa guidata dal noto David Parsons che è uno dei migliori esperti di modern dance americana. Proprio lui l’aveva notata ad Amici. La D’Amario doveva trascorrere pochi mesi in America ma le è piaciuta talmente tanto che ha deciso di rimanerci per molti anni. Alla fine però come ogni italiano all’estero, il richiamo della terra d’origine è stato troppo forte ed è tornata in patria ricca di un’esperienza lavorativa che le ha cambiato al vita.

Tornando in Italia ha trovate le porte di Amici nuovamente aperte per lei, pronte ad accoglierla come ballerina professionista e ad oggi coreografa e coach dei ragazzi. In un video che ha condiviso recentemente su instagram, ha messo insieme alcuni dei momenti più emozionanti e belli che ha vissuto nel suo periodo a New York. Si vede lei che si arrampica su un semaforo per fare un passo di danza, ragazzi che ballano sulla metro.

E lei immortalata in ogni angolo di New York sempre con il sorriso e grande entusiasmo. La D’Amario afferma di provare nostalgia di quel periodo e forse tornerà in America un giorno, per viverci o solo di passaggio per ricordare e rivivere i momenti magici che ha provato.