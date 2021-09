Elisa Isoardi stesa a letto, il pigiama cortissimo arriva in zona “limite”: sogni ad occhi aperti – FOTO

Elisa Isoardi manda i fan in tilt con una storia Instagram ad alta temperatura. La conduttrice distesa sul letto si mostra senza freni.

Un risveglio più seducente e accattivante non poteva esserci per la bellissima, Elisa Isoardi, tra le influencer più seguite e apprezzate nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi.

L’ex presentatrice de “La Prova del Cuoco” è reduce dal successo al reality show di Canale 5, “L’Isola dei Famosi“, la vetrina principe che ha tentato di aprire ad Elisa una strada verso nuovi successi. Un malcapitato infortunio all’occhio però ha compromesso il suo cammino alla vittoria finale.

L’ex di Salvini è stata costretta a rimanere ai box per tutto il periodo del reality, spegnendo difatti i sogni e le previsioni di fan e telespettatori. Secondo la stima dei partecipanti, la Isoardi partiva con il favore dei pronostici, ma l’ex madrina di Rai 1 si è trovata a leccarsi nuovamente le ferite dopo l’insuccesso a “Ballando Con Le Stelle“.

Probabilmente anche per questa ragione, oggi Elisa non ha ancora un palinsesto assegnato per la nuova stagione in tv. Il rilancio della presentatrice però potrebbe subìre un’importante svolta nelle prossime ore, grazie all’avvenenza ad alta temperatura sui social network

Elisa Isoardi manda in estasi i fan: si vede tutto…

