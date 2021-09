Elodie festeggia il traguardo con un outfit leopardato che inchioda all’istante: non sai dove guardare – FOTO

La cantante, Elodie ha sorpreso tutti i suoi fan su Instagram, in merito al traguardo raggiunto con le sue sole forze: sensualissima.

Chi ama seguire le vicende di casa “Elodie” sa benissimo che la cantante più adrenalinica del piccolo schermo è reduce da successi importanti durante la sua carriera.

Basta pensare alla sua intera discografia per ammirare il talento con alla base l’impegno e la dedizione. Aspetti di vita che la cantante e co-conduttrice ha sempre coltivato nel segno della sua eterna bellezza.

In occasione di uno dei successi più effervescenti della sua lunga carriera, iniziata dalla scuola di “Amici” se ne ricorda uno in particolare. Si tratta del singolo musicale “Guaranà“, già esploso in precedenza con un turbillon di likes ed emozioni sui social.

Con il passare del tempo, lo stesso capolavoro ha inanellato una quantità industriale di “copie vendute” in giro per il mondo fino a conquistare con netto anticipi il traguardo di “Disco D’Oro”

Elodie, il primo piano infiamma il web: sensualissima

