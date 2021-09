Flavio Briatore è felice, una persona speciale gli riempie la vita, la foto ha suscitato emozione sul web. Che bellissimi momenti.

Flavio Briatore è un famoso imprenditore italiano conosciuto soprattutto per le sue numerose proprietà, amicizie, storia d’amore e lusso sfrenato. La sua vita è stata sempre molto chiacchierata, più e più volte l’abbiamo visto in prima pagina sulle riviste di gossip per gli amori importanti che ha avuto.

Dal 1998 al 2001 è stato fidanzato con la top model Naomi Cambell, successivamente si è accompagnato alla modella Heidi Klum con la quale ha avuto una figlia. Il 2008 è l’anno delle nozze con Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice televisiva. Dopo due anni nasce Nathan Falco, Flavio ed Elisabetta sembrano la coppia perfetta, hanno vissuto momenti bellissimi, però dopo poco tempo l’amore finisce per un presunto tradimento di lui. La notizia non è stata mai confermata.

Quest’estate una foto ha fatto illuminare gli occhi ai milioni di fan di Elisabetta e Flavio, in barca tutti e tre sorridevano felici di vivere quel momento, si è ipotizzato un ritorno di fiamma mai confermato ma d’altronde potrebbe non esserci nulla di strano dal momento che la showgirl e l’imprenditore sono in ottimi rapporti.

Flavio si consola con lui, l’amore della sua vita

Flavio e Nathan hanno un bellissimo rapporto, l’imprenditore cerca di fare il possibile per essere presente nella vita del figlio e spesso insieme organizzano delle fughe lontano dalla Città e dalla quotidianità.

Tra qualche giorno comincia la scuola e Nathan si gode con il papà gli ultimi giorni di vacanza, un altro anno sta per cominciare per tutti ed anche se con progetti differenti Flavio ed Elisabetta faranno di tutto per la serenità del loro ragazzo.

Flavio è con Nathan ed alcuni amichetti del ragazzo sul suo yot, stanno per pranzare, tutti sembrano soddisfatti della mattinata appena trascorsa.

In tantissimi hanno commentato lo scatto, una marea di cuoricini hanno colorato il post dell’imprenditore, “Che bravo papà” scrive qualcuno, “Sei il numero uno” si legge ancora.