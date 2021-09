Giulia Calcaterra spopola sul web con degli scatti strepitosi, questi mesi sono stati la sua rinascita ed ora è il momento di tornare

Conosciuta da tutti per essere stata una delle veline bionde di “Striscia la notizia”, nessuno potrebbe riconoscerla attualmente. Stiamo parlando di Giulia Calcaterra oggi un’influencer che con tenacia e impegno ha cambiato completamente la sua vita.

Seguita da un milione di follower, l’ex velina ha vissuto dei mesi unici e indimenticabili in Indonesia dove si è dedicata interamente allo sport e alla sua rinascita.

Giulia Calcaterra, esplosione di bellezza – FOTO

Sta per tornare e lo fa con un bagaglio ricco di esperienze che le hanno cambiato la vita. Non sempre è andato tutto secondo le aspettative, ma Giulia Calcaterra ha cercato di acquisire qualsiasi aspetto di questo lungo viaggio, positivo o negativo.

Arrivata alla fine di questa avventura, l’influencer ha deciso di parlare con i suoi fan che l’hanno seguita sempre. “Non sarei mai andata via da qui senza un valido motivo, ma incontrare la mia community è la parte migliore e più gratificante di questo lavoro!”.

L’influencer, una volta tornata, volerà a Rimini per la fiera del fitness insieme al suo grande team che la sostiene e supporta. Non vede l’ora di condividere con le persone circuiti, dare consigli sull’alimentazione e uno stile di vita sano e corretto.

“Una vera forza” scrive qualcuno sotto al post dove si è mostrata in bikini ed ha spiazzato il web con il suo posteriore da urlo.

E’ arrivato il momento di salutare almeno per un po’ l’Indonesia. Giulia Calcaterra ha già detto che tornerà in quei posti unici che le hanno dato la possibilità di credere in se stessa e rinascere. Ora però gli italiani la aspettano e non vedono l’ora di vederla all’opera con progetti e lavori tutti da scoprire.