Giulia De Lellis perde le staffe con un hater: le parole agghiaccianti

Le critiche non la lasciano neanche in assenza di connessione: Giulia De Lellis ha perso le staffe con una hater che la riempie di insulti continuamente

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati ma anche uno dei più odiati. Ha imparato presto a farsi le ossa e a sopportare le continue critiche del mondo del web: ha sempre ignorato tutto ed è andata avanti, consapevole del fatto che il successo che ha avuto quando ha partecipato prima a Uomini e Donne e poi subito dopo al Grande Fratello Vip, la sua vita è completamente cambiata anche in questo senso. Ad oggi, Giulia non ha più intenzione di tacere sulle cose orrende che le vengono scritte ogni giorno in privato.

Giulia De Lellis sbotta contro una hater: “Si faccia curare per favore”

Sta trascorrendo dei giorni magici insieme al suo fidanzato Carlo, tra boschi e montagne, lì dove la connessione non c’è ma per il resto non manca assolutamente nulla. Ad un tratto però è riuscita a trovare il modo di aggiornare i suoi followers e di pubblicare qualche suo scatto. Tra i commenti, spunta quello di una hater che le da della ridicola. Giulia non è riuscita più a tacere: ha deciso di rispondere a questa donna e di farlo per le rime. “Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo… basta. Si faccia aiutare per favore“.

I fans hanno supportato Giulia in questa sua decisione di ribellarsi agli haters: è arrivato il momento di mettere fine a tutto questo odio gratuito che ogni giorno c’è sui social.