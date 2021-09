“Irresistibile” Sabrina Salerno, la camicia si apre e resta solo in reggiseno: décolleté da fantascienza – FOTO

La favolosa Sabrina Salerno lascia sempre il segno sui social network: l’ultima foto apparsa online è impressionante.

Instagram è davvero un posto meraviglioso. Sul noto servizio di rete sociale le showgirl, influencer e cantanti amano sfidarsi a colpi di fotografie da urlo in cui mettono in mostra le loro forme esplosive. Tra le star dei social network merita menzione a parte Sabrina Salerno. Nonostante l’età (non è più giovanissima), la nativa di Genova è dotata di un corpo che manda costantemente in visibilio i suoi followers.

La cantante, proprio come circa 30 anni fa, fa impazzire il pubblico maschile con il suo corpo stratosferico e le sue curve pericolose. Qualche istante fa è apparso sul suo profilo l’ennesimo post da applausi: super Sabrina fa salire ancora una volta la temperatura su IG.

Sabrina Salerno, la camicia si apre: resta solo in reggiseno

Sabrina, questa volta, ha lasciato di stucco la sua platea condividendo una fotografia destinata agli annali. La camicia indossata dalla cantante si apre completamente e quindi la 53enne resta soltanto in reggiseno. Il suo davanzale è da fantascienza non riesce ad essere contenuto. Anche le labbra della Salerno sono da infarto e fanno sognare. “Irresistibile”, ha proprio scritto un utente riassumendo al meglio il post odierno.

“Una domenica di settembre“, ha scritto nella didascalia la classe 1968. In questo primo weekend del nono mese del calendario, ci ha pensato la cantante ad infiammare il mondo dei social network. La nativa di Genova, anche ieri, aveva conquistato l’interesse dei suoi numerosissimi seguaci condividendo alcuni scatti da capogiro in cui era immersa in un campo di fiori.

Qualche settimana fa, l’artista ligure si è difesa dagli attacchi degli haters dichiarando che il suo seno è totalmente naturale, e non frutto di qualche ritocchino dai chirurgi estetici.