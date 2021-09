Love is in the Air è una delle serie tv più amate del momento: sono tutti con il fiato sospeso per scoprire chi sarà a vincere la scommessa tra Eda e Serkan

Love is in the Air ci aspetta domani con il secondo appuntamento della settimana. Eda e Serkan sono in crisi da diverse settimane, ma incredibilmente l’arrivo di Balca potrebbe cambiare tutto e in meglio. Da quando la nuova stagista è entrata a far parte dell’Art Life, Eda non riesce più a stare tranquilla perché è convinta che la ragazza abbia messo gli occhi sul suo ex fidanzato. Così Eda e Serkan hanno deciso di fare una scommessa: se scoprono che lei non è interessata, Eda deve accettare un invito a cena da parte del suo ex fidanzato.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Suzi, intuendo perfettamente la situazione, decide di depistare Eda e le racconta che in realtà Balca è da poco uscita da una storia complicata, ma la verità è che non n’è uscita ancora del tutto. Di conseguenza Eda è costretta a recarsi dal suo ex fidanzato e ammettere la sua sconfitta: va da lui e le dice tutta la verità. Quindi Serkan ha vinto la scommessa e adesso Eda deve lasciarsi portare a cena nella città più romantica del mondo: stiamo parlando proprio di Parigi. Serkan ha intenzione di fare le cose in grande per riuscire a riconquistare la giovane paesaggista e non si lascerà più scoraggiare da niente e da nessuno.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a L o v e I s I n T h e A i r ( @ e d a s e r k a n i t a l i a)

Eda sarà felice di partire con Serkan? In ogni caso, prima o poi si lascerà travolgere dal suo entusiasmo. Per scoprire come andrà, non ci resta che attendere il prossimo episodio.