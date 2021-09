Ludovica Valli non ha rivali, è lei la principessa della festa. In fucsia fa innamorare tutti, il suo stile è inconfondibile.

Ludovica Valli è una delle influencer più giovani di Italia, a soli 24 anni ha già conquistato follower oltre oceano e la sua fama continua a crescere. La ragazza è molto legata alle sue sorelle, Beatrice ed Eleonora, tutte e tre hanno un legame molto profondo con nonna Rena, guida e conforto nei momenti di difficoltà.

La carriera splendente di Ludovica inizia ad “Uomini e Donne”, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, dopo questa prima esperienza ne comincia subito un’altra a “Temptation Island”.

Ludovica piace sempre di più al pubblico italiano, la sua voglia di vivere, la sua spensieratezza, la sua allegria e la sua bellezza sono le chiavi che le hanno aperto le porte del successo e l’hanno fatta salire sul podio dei vip preferiti.

Ludovica come la principessa Jasmine, è un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Ludovica è una principessa, proprio come Jasmine ( nel cartone Disney “Aladdin”) ha incantato il web con il suo outfit. Top cortissimo con payette dello stesso tono fucsia e gonna lunga drappeggiata al fianco, ventre scoperto e coda di cavallo altissima, ad impreziosire il tutto un importante colliers tempestato di diamanti.

L’ influencer è seguita su Instagram da 1,8 milioni di follower, la sua fama cresce sempre di più e siamo certi che sarà inarrestabile. In tantissimi hanno commentato gli scatti che la ritraggono felice, sorridente ed assolutamente perfetta, il suo corpo è desiderato da milioni di fan.

“Sei semplicemente divina” commenta un fan, “Tu sei la sola, la sola ragione di vita” dichiara qualcun altro innamorato ed una valanga di emoticon (soprattutto cuoricini) inondando il post della Valli.

Dopo le meritatissime vacanze per Ludovica è tempo di ritornare a lavoro, un anno pieno di progetti l’aspetta e come sempre sarà pronta ad affrontare le nuove sfide con il sorriso e la voglia di crescere. Siamo certi che l’influencer non deluderà le aspettative di nessuno.