“Madre Natura”, record di likes per Barbara Pedrotti, la posa bollente scatena il web – FOTO

Barbara Pedrotti stupisce i suoi fan con una posa a dir poco bollente: la giornalista sportiva si cala in una veste mai vista

E’ in fermento Barbara Pedrotti, la giornalista di Sky Sport che annovera quasi 300mila followers nel suo profilo Instagram. La conduttrice, questa sera, guiderà l’evento promosso dalla community di LeasePlan Italia, l’azienda che si occupa di promuovere automobili ecosostenibili, e che, per sponsorizzare il proprio marchio, ha scelto proprio la celebre giornalista. La Pedrotti, che in tv si è fatta strada partendo da trasmissioni come “Uomini e Donne” e “Veline”, ha successivamente trovato la propria dimensione nel settore calcistico, sua grande passione. Incapace di contenere l’emozione per l’evento imminente, Barbara ha postato una foto che ha immediatamente raccolto una valanga di likes.

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia De Lellis perde le staffe con un hater: le parole agghiaccianti

Record di likes per Barbara Pedrotti, la posa bollente scatena il web – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

NON PERDERTI ANCHE —> “Pazzesca”: Justine Mattera, il completino sportivo è bollente. Curve stratosferiche, fan in trepidazione – FOTO

Barbara Pedrotti sarà la madrina dell’evento “We are next” promosso da LeasePlan Italia, azienda leader nel settore del leasing automobilistico. La giornalista sportiva, che condivide a pieno i principi del suddetto marchio, non ha mancato di postare una serie di Instagram stories tramite cui ha spiegato ai followers l’obiettivo della serata. “Parleremo di una community meravigliosa, ma soprattutto andremo a parlare del futuro, di una chiave per vedere il futuro sempre più sostenibile“: queste le parole della conduttrice.

A corredo delle sue dichiarazioni, pochi minuti fa, è giunto un post strepitoso che ha lasciato i suoi seguaci di stucco. La conduttrice, che il prossimo anno raggiungerà il traguardo dei 40 anni d’età, è splendida nel suo abito blu che fascia le sue curve e lascia scoperte le gambe mozzafiato. Barbara, con il suo fisico da sirena e la posa che ne valorizza ogni angolatura, ha ricevuto gli apprezzamenti di tutti.

“Sei sempre più bella“, “Madre Natura“, “Hai reso questo momento speciale“: per i followers è impossibile trovare le parole giuste. La giornalista di Sky Sport è una bellezza da 3.800 likes.