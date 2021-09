La bella conduttrice Martina Colombari ha condiviso una serie di foto su instagram dove fa una cosa insolita ma ne va fiera

Martina Colombari ha condiviso una serie di foto su instagram mentre fa qualcosa che di solito evita. Lei ci tiene molto alle linea e all’alimentazione sana, cerca sempre di mangiare equilibrato e di tenersi in forma. A volte però fa qualche strappo alle regole anche lei e si concede un peccato di gola. Questo è successo ieri sera, quando ha condiviso una serie di foto mentre divora un hamburger con gusto e tanta gioia.

LEGGI ANCHE>>>“Tutto il resto è noia” Valentina Lodovini: gambe mozzafiato e fan in tilt – FOTO

Martina Colombari e l’estate che è finita in bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Non vedo l’ora” Rocio Morales nei panni di Lara, lo sguardo è accattivante – FOTO

La Colombari ha partecipato ad un compleanno di una cara amica ieri sera, che si è svolto sul Radio rooftop a Milano. Si è concessa un hamburger e ha anche mangiato la torta. Conclude con i carboidrati questa estate bellissima che ha trascorso viaggiando e scoprendo nuovi luoghi. Ha scalato Monte Cimone di ben 2165 metri. Successivamente è stata in Toscana dove ha girato la zona e poi anche in Francia a Bordeaux. Ha fatto un giro sul fiume Gironde e ha visitato la Basilica di Saint-Michel. Alla Colombari piace molto viaggiare e infatti a tal proposito ha scritto una frase mentre era in Francia:”Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno”.

In Francia ha visitato molti castelli e antiche strutture e di questi ha detto:”Degli antichi castelli mi incuriosisce la vita che hanno visto passare e che in parte trattengono ancora“. Ha vissuto grandi emozioni questa estate la Colombari, ha spento 46 candeline. Per lei i 50 si avvicinano eppure non è mai stata più in forma l’ex Miss Italia. Ha festeggiato anche la vittoria dell’Italia agli Europei l’11 Luglio e per mostrare il suo orgoglio si è avvolta nella bandiera italiana che aveva appeso alla barca scrivendo:”Italians do it better, campioni d’Europa”.

Insieme a lei c’è sempre il marito Alessandro Billy Costacurta che però non ama molto farsi fotografare e quindi appare poco sul profilo della moglie nelle sue foto. I due hanno fatto 17 anni di matrimonio quest’anno e sono felici più che mai.