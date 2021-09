Montalbano, Luca Zingeretti il grande annuncio: “Ci sarà un momento”

A due passi dal finale della saga Montalbano, arriva l’annuncio da parte di Luca Zingaretti: ecco cosa succederà

L’intervista rilasciata da Luca Zingaretti per Repubblica spiazzano il web che non può credere a quanto letto in internet. Il gran finale di Montalbano è appeso ad un filo e sono sempre di più le probabilità che non ci sarà.

Lo ha affermato l’attore protagonista, in questi giorni presente a Venezia 78, che ha sbalordito i suoi fan che da anni lo seguono con ammirazione e passione. Mancano solo due episodi alla fine della saga, ma qualcosa è andato storto.

Montalbano, le parole di Luca Zingaretti

Luca Zingaretti non si è tirato indietro ed ha spiegato a cuore aperto qual è la situazione riguardo al finale di Montalbano. Dopo la morte dell’autore Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi, la saga non ha più una guida e per l’attore è arrivato il tempo di concludere.

“Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata un’avventura professionale e umana meravigliosa – ha spiegato – Ci sarà un momento, dopo la fine del Covid, in cui prenderemo una decisione sul futuro”.

Poi continua: “Certo, deve concludersi, non si può lasciare un Montalbano perso, abbiamo bisogno di tempo. Tutte le grandi mancanze possono avere solo un grande nemico, la fretta”.

L’attore ribadisce il dubbio che gli autori stanno vivendo in questa situazione, tornare sul set di Montalbano, per concludere con un grande finale, sarebbe un segno di rispetto per i due fondatori o la loro assenza pretende un silenzio rispettoso?

Il protagonista sembra essere più propenso per la seconda ipotesi, quindi si fa sempre più concreta la fine della saga mitica che per anni ha appassionato il pubblico italiano e si è rivelata un successo straordinario e senza precedenti. Il commissario Montalbano è un capolavoro sotto ogni punto di vista che vale la pena di essere rispettato.