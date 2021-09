Nunzia De Girolamo non riesce proprio a farlo: “Devo farvi una confessione”. Il VIDEO

L’ultimo video di Nunzia De Girolamo è divenuto virale. La conduttrice non riesce proprio a farlo e si sfoga con i fan

Nunzia De Girolamo ha trascorso un’estate all’insegna del caldo e del mare, come i suoi scatti di Instagram hanno ampliamente documentato. L’ex politica ha deciso di raggiungere la Puglia per le sue vacanze estive, dove si è concessa delle interminabili giornate in spiaggia e siparietti in acqua che hanno davvero rallegrato le giornate dei fan. Gli utenti che la seguono attendono di sapere di più in merito ad un’eventuale seconda edizione di “Ciao Maschio”, il programma di attualità da lei condotto su Rai 1 in seconda serata. Tuttavia, nelle ultime ore, un video pubblicato dalla presentatrice è divenuto virale in pochi minuti. L’ex politica non riesce proprio a farlo e si sfoga con i fan.

Nunzia De Girolamo non riesce proprio a farlo: il VIDEO diventa virale

Nunzia De Girolamo si è sempre mostrata al suo pubblico come una donna dalle mille risorse. Dopo aver archiviato la carriera politica, la 46enne campana ha deciso di farsi strada nel mondo dello spettacolo, dapprima come concorrente di “Ballando con le Stelle”, ed in seguito come conduttrice. Il format “Ciao Maschio”, in onda a partire dallo scorso febbraio, ha infatti raccolto moltissimi consensi. Nelle ultime ore, tuttavia, la De Girolamo ha voluto parlare ai fan di quello che, a tutti gli effetti, sembra essere il suo vero punto debole.

“Confessione in corso. Se c’è una cosa che non so fare è la benzina. Non sapevo se la macchina di mamma fosse diesel o benzina…“: così si è espressa Nunzia in quello che si è rivelato essere un siparietto a dir poco esilarante. Con in mano la pompa, la conduttrice ha confessato apertamente ai fan di non essere pratica con questa banalissima attività quotidiana.

Nella clip successiva, la conduttrice annuncia il proprio fallimento agli utenti che la seguono. “Ho in mano lo scontrino, ma non c’è la benzina. Vabbè, ho bisogno di un corso accelerato“: con queste parole si è conclusa la spassosa avventura della De Girolamo alla pompa di benzina.