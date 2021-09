Justine Mattera ha condiviso un nuovo scatto rovente in cui ha sfoggiato il suo fisico da urlo. I fan sono in estasi.

Bellissima, biondissima e super affascinante. Justine Mattera non smette mai di conquistare i fan incantati dal suo fascino magnetico. Showgirl americana, naturalizzata in Italia, è diventata nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione in noti programmi televisivi dove si è contraddistinta con il suo talento e con la sua incredibile somiglianza con Marilyn Monroe.

Oltre che conduttrice, modella e showgirl, ha intrapreso inoltre una carriera sportiva specializzandosi in particolare nel nuoto e nella bicicletta. L’intensa attività fisica le ha assicurato un fisico incredibile, frutto anche della genetica e di una sana alimentazione.

Seguitissima su Instagram, ricorre ai social per raccontare la sua quotidianità tra sport, set e famiglia. In tutti gli scatti mostra la sua bellezza stratosferica ammaliando tutti con le sue curve bollenti.

Justine Mattera: il completino sportivo fa sognare, curve roventi

