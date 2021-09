Barbara D’Urso è pronta a ripartire dopo le vacanze: torna l’appuntamento con “Pomeriggio 5”, ecco tutte le novità della nuova edizione

Tutto pronto per l’inizio di Pomeriggio 5 che tornerà oggi, lunedì 6 settembre, a occupare il suo posto nel palinsesto settimanale di Canale 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ripartirà con la quattordicesima edizione del programma di intrattenimento e informazione, che subirà alcune modifiche. Dal nuovo studio al cambio orario, fino ai cambiamenti nei contenuti: ecco tutte le novità.

LEGGI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, primo concorrente uomo: una vera rivelazione

Le anticipazioni di Pomeriggio 5: tutte le novità da lunedì 6 settembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il pubblico è rimasto colpito dalla presentazione del palinsesto Mediaset con il quale è stata data l’ufficialità della cancellazione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Un duro colpo per la conduttrice che tuttavia avrà modo di dedicare tutte le sue energie al suo programma pomeridiano.

Pronta a ripartire, la nuova edizione porterà con sé alcune novità. La prima e la più immediata riguarderà lo studio, le modifiche porteranno il salotto di Pomeriggio 5 a diventare ancora più ampio e moderno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Ritorna “Zelig”, al timone i conduttori più amati di sempre

La seconda novità riguarda la sua messa in onda e in particolar modo l‘orario di inizio. La trasmissione non partirà più come di consueto alle 17,15 bensì alle 17,35, slittando così di venti minuti.

Un altro cambiamento riguarderà il contenuto e in particolar modo gli argomenti che saranno trattati nel corso del programma. Dopo aver lavorato a un nuovo piano editoriale, Mediaset ha deciso di voler dare al pubblico maggiore informazione e meno intrattenimento goliardico. Non mancheranno momenti spensierati e storie che appassioneranno i telespettatori ma Pomeriggio 5 si focalizzerà sull’attualità, la politica e i fatti di cronaca.

LEGGI ANCHE -> Rita Pavone attacca Anna Tatangelo, parole al vetriolo: “Nulla da chiarire!”

Barbara D’Urso torna così a occupare il pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì, rigorosamente in diretta. Prima della trasmissione continuerà ad andare in onda la seguitissima serie turca “Love is in the air“.