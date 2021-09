Roberta Morise non sbaglia un colpo sui social networi: la showgirl ha regalato l’ennesimo scatto da capogiro.

Roberta Morise è una conduttrice e showgirl che ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua straordinaria bellezza. La nativa di Cariati, non a caso, ha preso parte nel 2004 a ‘Miss Italia’, classificandosi al quinto posto. La classe 1986 divenne valletta per ‘L’eredità’ e intraprese una relazione con Carlo Conti, chiusasi nel 2011.

Negli ultimi anni la conduttrice ha guidato insieme a Giancarlo Magalli ‘I fatti due’, programma di Rai 2. La Morise sta conquistando popolarità anche sui social network: non a caso il suo account Instagram è ad un passo dai centomila followers. Roberta, ogni giorno, pubblica scatti pazzeschi. Poco fa, la showgirl ha messo in rete una foto in cui viene ripresa di spalle.

Roberta Morise, inquadrata di spalle fa sognare: che sensualità

Roberta, anche senza mettere le sue forme meravigliose in bella mostra, riesce a lasciare di stucco i suoi seguaci. La conduttrice ha deciso di postare uno scatto in cui viene ripresa di spalle. Il profilo del suo viso è abbacinante: la nativa di Cariati è dotata di un profilo incantevole.

Il suo nasino è stupendo, mentre le sue labbra sono irresistibili. Il post ha già superato quota 2mila likes. “Bellissima e complimenti al fotografo per la posa , anche se con una bellezza così è tutto più facile”, ha scritto un utente mostrando tutto il suo apprezzamento. “Sei uno schianto”, ha scritto un altro.

