Rocio Munoz Morales porta a casa un altro traguardo, finisce così una delle esperienze più belle della sua vita. Tutti i dettagli

Rocio Munoz Morales è un’attrice di livello internazionale che con la sua bellezza e talento ha conquistato non solo Raoul Bova, diventato poi il suo compagno di vita, ma anche una gran fetta di pubblico che la segue e ammira il suo lavoro.

Ha appena terminato un progetto strepitoso e su Instagram sono da poco uscite delle foto bellissime, pubblicate dall’attrice stessa. I fan sono già curiosi di scoprire altri dettagli.

GUARDA QUI>>>“Sempre una favola” Rosita Celentano, occhiali da sole e décolleté da urlo: un sogno – FOTO

Rocio Munoz Morales, il via ai festeggiamenti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

GUARDA QUI>>>Kasia Smutniak e quel tramonto in gondola. Piovono alcune critiche, il motivo – FOTO

Seguita da più di cinquecentomila follower, Rocio Munoz Morales è molto attiva sui social dove condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate, dal tempo libero al lavoro.

Questi ultimi mesi per lei non sono stati di certo rilassanti, l’attrice è stata impegnata sul set di Uomini da marciapiede. Le riprese sono appena terminate e su Instagram l’artista ha pubblicato degli scatti di fine progetto.

Lei interpreta Lara, una dei protagonisti che ringrazia così: “È stata intensa, divertente, emozionante, vera, perché così sono le persone che ne hanno fatto parte.

LARA è stato un piacere conoscerti ed interpretarti, mi hai sorpreso lo sai?”.

Capelli raccolti, giacca rosa e uno sguardo strepitoso. I suoi occhi castani infiammano i fan che non perdono occasione di commentare: “Meravigliosa” e poi ancora “Che bella, straordinaria, bellissima e fantastica”. E poi: “Non vedo l’ora di vederlo”.

Tra lei e Raoul Bova va tutto a gonfie vele, i due attori sono una delle coppie più belle del cinema. Per nulla appariscenti, tendono a far rimanere il loro amore lontano dalle telecamere. I fan li adorano e non perdono occasione di seguirli e ammirarli. La loro storia, nata su un set, è una favola infinita.