La cantante Roshelle non smette di provocare con i suoi scatti sensuali, questa volta ha davvero esagerato

Roshelle condivide spesso foto sensuali in cui appare magnifica, ma questa volta ha pubblicato una foto che manda in delirio i fan. La cantante è sdraiata sul letto a pancia in giù e in primo piano appare il lato B perfetto. Nella didascalia scrive:“Io+te-dream life”. I commenti sono infiniti:“Roshelle ti amo”, “Sposami”, “Meravigliosa strepitosa creatura”.

Roshelle il cambiamento da X Factor

Quando Roshelle era un’allieva di Fedez ad X Factor, era molto diversa. Oggi è diventate un sex symbol. Le labbra sono state gonfiate, i capelli sono cambiati e anche lei ha acquisito una sicurezza che prima non aveva e osa molto di più con foto provocanti e sexy. La cantante afferma di non amare le etichette, capita quando la definiscono “la rapper dai capelli rosa”. Inoltre lei non si definisce una rapper pura. Dopo l’uscita da X Factor la sua carriera ha preso il volo. Recentemente è uscita con il suo nuovo singolo, Ti amo, Ti odio con Guè Pequeno, Mecna e Shablo.

La cantante si definisce anche fluida, ossia non categorizzata come donna o altro. Dice di essere un essere umano, potrebbe essere chiunque. Roshelle non si nega nulla, se le viene un’idea folle per un video di un suo brano lei la segue senza pensarci due volte. Come quella volta che ha girato un video a cavallo nuda in Corso Buenos Aires a Milano. Lei mette se stessa nei brani e nei video, racconta le sue emozioni e sensazioni. Non è troppo ferma allo stile rap, afferma di usarlo solo quando ne ha bisogno non è fedele a questo genere. Muta di continuo.

La cantante ama sperimentare e provare esperienze nuove e diverse, ascolta molto la sua testa e dove la porta. Non ha paura di seguire i suoi istinti, dovunque essi la portano. Si incuriosisce da sola talvolta. Crede nel cambiamento e non lo combatte, crede nell’amore anche. Lavora alla musica tutti i giorni, il suo cervello non smette mai di creare musica. Ma nel tempo libero si concede anche qualche altra attività, come leggere e dipingere.