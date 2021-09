William è stato protagonista di un gesto eroico che ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto.

William diventa l’eroe della Royal Family? In questi giorni il Duca di Cambridge ha catturato l’attenzione di tutti a seguito un suo nobile gesto grazie al quale ha salvato un gruppo di circa 10 persone.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi il figlio di Carlo avrebbe dato supporto a una famiglia di un ufficiale, suo conoscente dai tempi in cui frequentava l’accademia militare di Sandhurst. Bloccato in Afghanistan con i suoi cari, il ruolo del soldato incentrato sulla collaborazione con gli occidentali ha sottoposto lui e i suoi familiari a un grande rischio.

Grazie all’intervento del marito di Kate, il gruppo è riuscito ad arrivare all’aeroporto di Kabul lasciando il paese e mettendosi così in salvo. Ecco come si è mosso il Duca per portare a termine l’operazione.

William eroico: il nobile gesto che salva un gruppo di 10 persone

William ha catturato l’attenzione in questi giorni per via di un suo gesto valoroso. Grazie a un suo intervento sul campo un ufficiale e i suo cari sono riusciti a lasciare le terre afghane. Si è trattato di un’azione che ha visto il Duca attaccarsi in prima persona al telefono chiedendo all’ufficiale di marina scudiero, Rob Dixon, di mettersi in contatto con il personale della regione invitandolo ad aiutare il soldato e la sua famiglia a ritornare in Inghilterra.

Un intervento provvidenziale che ha permesso al gruppo, composto da dieci persone, di tornare sano e salvo nel Regno Unito.

“Pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell’esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri, tutte cose buone. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo”, il commento del paracadutista maggiore Andrew Fox a seguito del gesto di William.

Intanto a inizio settimana, Regno Unito e America hanno ufficializzato la fine del loro presidio miliare in Afghanistan con le ultime truppe che hanno lasciato il paese.