Anche Sara Croce è stata al Festival di Venezia: la showgirl ha scelto di indossare per l’occasione un outfit sbalorditivo, con gambe scoperte.

La bellezza di Sara Croce non la si scopre di certo oggi. La nativa di Garlasco è la ‘Bonas’ di uno dei programmi più amati dagli italiani, ‘Avanti un altro’. In virtù della sua avvenenza e del suo fisico perfetto, la giovane classe 1998 è stata anche Madre Natura per un altro show condotto da Bonolis, ‘Ciao Darwin’.

Sara è stata quest’oggi al Festival di Venezia. Nella città del Veneto, in questi giorni, ci sono star di caratura mondiale e diversi personaggi italiani raggiungono la Mostra in qualità di ospite. Al Lido di Venezia si sta tenendo precisamente la 78esima edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica.

Sara Croce conquista Venezia: l’outfit fa sognare

Sara, per questa occasione speciale, ha deciso di indossare un vestito principesco di colore rosa. L’outfit scosciato ha messo in risalto il suo stacco di coscia da brividi. Difficile trovare un fisico così perfetto: il corpo della modella non ha praticamente eguali. “Emozionatissima per il mio primo #venicefilmfestival”, ha scritto nella didascalia.

La Bonas ha ovviamente raccolto numerosissimi complimenti, tra cui quello di un utente che l’ha paragonata ad una Diva. Alcune persone, però, hanno puntato aspramente il dito verso la sua presenza a ‘Venezia78’. “Che cosa c’entrate voi “influencer”/ “showgirl” al festival del cinema tra i più importanti in mezzo ad attori e attrici Hollywoodiani più conosciuti al mondo???”, l’interrogativo di un ragazzo.

La nativa di Garlasco tende a mostrare con estrema disinvoltura le sue forme esplosive su Instagram. Lato A e didietro, la showgirl non ha punti deboli. Tra inquadrature al suo décolleté, pose devastanti e perizomi sottili, la 23enne riesce sempre a stupire i suoi ammiratori e i suoi seguaci.