La favolosa ex attrice ungherese anche questa notte non farà chiudere occhio ai suoi fan: il suo ultimo post è una foto in bikini!

La mamma della bellissima Mercedesz lancia la sfida alla figlia: Instagram non è mai stato così bollente!

La causa è, senza dubbio, il suo ultimo post in costume da bagno: uno spettacolo imperdibile!

Eva ha indosso soltanto un bikini azzurro ed un paio di occhiali da sole: vederla sdraiata a pancia in giù sulla riva del mare è una gioia per gli occhi…

Nella didascalia l’ex naufraga ha riportato una profonda citazione sull’amore, che successivamente ha tradotto anche in lingua inglese: “L’amore non significa essere immobile come il deserto, né scorrazzare per il mondo come il vento, né vedere tutto da lontano”. E ancora: “L’amore è la forza che trasforma e migliora l’anima del mondo”.

Ecco, dunque, la foto più zoommata del momento…

Eva sembra disegnata: oggi abbiamo scoperto che la perfezione esiste eccome! – FOTO

La posizione della strepitosa ex concorrente del reality show ‘L’isola dei famosi’ risalta ancora di più le sue curve: gli zoom si sono sprecati!

Eva, nell’immagine, ha i capelli bagnati, gli occhi chiusi ed un sorriso accennato sulle labbra: la sua bellezza è imparagonabile!

Il post, condiviso meno di un’ora fa, ha causato migliaia di svenimenti: sono stati, infatti, già più di 2.500 i mi piace ricevuti e quasi 80 i commenti lasciati dai fan.

Tra i messaggi dei seguaci si legge ad esempio: “Chi ha detto che le sirene non esistono? Sei un incanto!”; “Meraviglia delle meraviglie”; “Sei ogni giorno più bella”, oppure “La sensualità e la bellezza sempre!”.

La foto è stata, dunque, tra le più apprezzate di sempre: impossibile non restare ad ammirarla!

La strepitosa quarantottenne sembra proprio una sirenetta: per lei gli anni sembrano non passare mai!