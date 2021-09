Tiziano Ferro, il gesto d’amore per il marito Victor: il cantante spiazza tutti

“Tiziano Ferro è sempre più felice insieme a suo marito Victor: proprio per questo ha deciso di fare un gesto d’amore per lui e di mostrarlo a tutti sui social

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati d’Italia, se non del mondo. Due anni fa ha deciso di rivelare al pubblico qualcosa che ha spiazzato tutti: è uscito allo scoperto rivelando di essersi sposato con un uomo che era nella sua vita ormai da un po’ di tempo. Sono trascorsi un paio di anni da allora e le cose sono cambiate, ad oggi Tiziano è più disponibile, più aperto sui social e più onesto che mai, ma continua a tenere riservata la sua meravigliosa storia d’amore.

Tiziano Ferro e il suo gesto d’amore per Victor: “Come scudo sulle vene”

Tiziano non è mai stato un amante dei tatuaggi, o meglio, non ha mai voluto fare tatuaggi inutili. Ogni suo tatuaggio è stato pensato, ponderato, tutti piccoli e messi in posti strategici. Uno dedicato alla sua mamma e uno al suo papà, uno a suo fratello, poi “compassione” che arrivato poco tempo fa, perché è una parola che lo ha accompagnato per tutta la sua vita fino ad oggi. E ora ha deciso di fare un tatuaggio importante, per certi versi più azzardato, ma Tiziano è convinto dei suoi sentimenti e lo ha dimostrato tatuandosi sul polso il nome “Vic“. Il nome dell’uomo che oramai da anni gli sta accanto e che fa parte della sua famiglia. Un gesto d’amore che ha spiazzato tutti ma che ha commosso molti: la foto nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes.

Tiziano e Victor sono una coppia stabile e affiatata, ma tengono tanto alla loro privacy e infatti suo marito tiene il profilo chiuso.