Sarà possibile resistere al dolce richiamo sotto forma d’invito della cantante Emma Marrone? A rispondere saranno i suoi fan dopo lo scatto “da sogno”.

Tra assoluzioni ed ipotetici fantasmi amorosi del passato, l’artista canora Emma Marrone è in realtà mai come in questo momento della sua carriera proiettata nel suo più che soddisfacente presente. Ad undici anni dal suo debutto sulle scene, l’interprete trentaseienne dell’ormai realizzato “Sogno Incredibile” al fianco della Loredana Bertè nazionale, e poi dell’armonico e struggente duetto su quel “Pezzo di cuore” con l’amica di sempre, Alessandra Amoroso, non accenna a limitare le sue doti ben conosciute al pubblico e sempre sorprendenti.

Dopo essere approdata alla “Biennale di Venezia” nel 2020, sfoggiando un outfit angelico ed elegante in total white, l’amata giudice ad “X Factor” in questo 6 settembre vuole lasciar ancora sognare i suoi fan. L’invito proposto pochi istanti fa sarà difatti uno spettacolo “incontenibile“, a cui il suo pubblico non potrà fare a meno di accettare…

Emma Marrone, l’invito in shorts è un sogno incredibile: “vengo volentieri!”

