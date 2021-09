Wanda Nara, bellissima come sempre l’ex modella argentina. Anche stavolta infuoca il web. In pericolo i deboli di cuore.

A prescindere dalla stagione, è lei la regina. Stiamo parlando di Wanda Nara, la bellissima argentina dal fisico prorompente che non si riesce a dimenticare nemmeno provandoci con tutte le forze. Mamma super di cinque figli, la Nara sa sempre come stupire! Vita frenetica, la splendida imprenditrice è desiderata infatti dai brand più lussuosi…basta guardare il seguitissimo profilo Instagram per tastare con mano parte di questa sua vita che si divide tra Milano e Parigi.

Ogni foto è pura emozione, gli oltre otto milioni di followers sono sempre lì, in attesa che la biondissima imprenditrice stupisca tutti con i suoi scatti. Like dai numeri impressionanti, si supera spesso il mezzo milione.

Wanda Nara, il total black non è mai stato così esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Anche stavolta non ce n’è per nessuna! La Nara sbaraglia tutti. L’ultima foto apparsa pochi minuti fa ha già raccolto delle interazioni da record, una media di cinque mila like al minuto, il web la stava aspettando nonostante la bellissima latina ami pubblicare di frequente del contenuto social inedito. Ma stavolta ha esagerato! In abbigliamento ginnico total black, la Nara scatta un selfie parigino…ma dimentichiamo la Tour Eiffel e le altre bellezze cittadine, Wanda si trova in campagna.

Circondata dalla natura è uno schianto e – come sempre – perfettamente stilosa, a partire dalle lenti da sole ampie dalle quali è possibile scorgere parzialmente il suo sguardo intenso. I capelli sono raccolti in una coda – presumibilmente – e poi ecco, l‘outfit da capogiro. Essendo un selfie, possiamo ammirarla solo a metà busto ma già è quel poco che basta per far impazzire il web: il top infatti è molto attillato e si vedono le curve esplosive e pericolose della modella.