Aida Yespica ha un nuovo amore: chi è il fidanzato Mirco Maschio?

La bellissima modella dopo un lungo periodo da sola ha ufficializzato la sua relazione con il compagno, vediamo però di chi si tratta.

Abbiamo ancora negli occhi le immagini della meravigliosa Aida Yespica che ieri ha calcato il tappeto rosso del Festival del Cinema a Venezia con uno strepitoso abito firmato GRETEL Z.

Ha incantato tutti con uno spacco vertiginoso che mostrava la coscia sinistra affusolata e chilometrica facendo pensare ai male intenzionati che proprio lì sotto non ci fosse nulla a nascondere le parti intime. Gonna a sirena e corpetto strizzato sui toni del rosa cipria per donarle una regalità tale che solo lei con la sua movenza sinuosa ha saputo enfatizzare con tanta grazia e bellezza.

Aida a Venezia non si è mostrata accompagnata da nessuno, eppure al suo fianco da diverso tempo c’è un nuovo amore. Conosciamo nel dettaglio chi è Mirco Maschio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Aida Yespica, lo spacco inguinale è troppo per chiunque. Sotto il vestino non c’è nulla – FOTO

Aida Yespica tace sulla sua vita privata ma spuntano alcune rivelazioni nascoste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

LEGGI ANCHE —–> Rita Pavone attacca nuovamente Anna Tatangelo, parole al vetriolo: “Nulla da chiarire!”

La modella ha messo fine alla sua relazione, durata tre anni, con l’ex fidanzato Geppy Lama ed ha ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditore padovano Mirco Maschio.

I due – secondo quanto riportato dal settimanale Chi – nonostante il recente amore scoppiato improvvisamente, starebbero già convivendo e avrebbero importanti progetti per il loro futuro come coppia.

Al momento la bella sudamericana non fa trapelare nulla sulla sua pagina Instagram ma ricordiamo che già a metà luglio Il Mattino di Padova raccontava di una presenza fissa di Aida nella città veneta (in particolare Campodarsego), il che fa pensare che stesse già iniziando a bollire qualcosa in pentola.

In passato l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” e del “Grande Fratello” ha vissuto un amore molto importante con il calciatore Matteo Ferrari dalla cui relazione nel 2008 è nato l’adorato figlio Aron.