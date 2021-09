“Mi sono innamorato”. Ana Mena rubacuori: il top è troppo corto, fan paralizzati dalla sua bellezza – VIDEO

Ana Mena. La cantante spagnola raccoglie un successo discografico dopo l’altro. Grande consenso anche su Instagram: le sue immagini scatenano i commenti dei fan

Classe 1997, Ana Mena è una giovanissima diva in ascesa. Molto conosciuta nel suo paese d’origine, la Spagna, si è divisa sapientamente in una doppia carriera a cavallo tra musica e recitazione.

Nel 2006 ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, ma la fama è esplosa grazie alla partecipazione alla miniserie “Marisol, la película”. É stata dunque notata anche da uno dei pilastri del cinema iberico e internazionale, il regista Pedro Almodóvar che l’ha voluta nel cast del film dal titolo “La pelle che abito”.

Il successo ha varcato i confini del suo paese, acclamata in tutti i paese dell’America Latina ma anche in Francia e in Italia.

Ana Mena: il talento e il fascino della spagnola che ha conquistato l’Italia

La voce di Ana Mena ha accompagnato i caldi mesi dell’estate 2021 grazie al singolo “Un bacio all’improvviso”, realizzato in collaborazione del rapper Rocco Hunt, ottenendo la certificazione FIMI di disco di platino in Italia.

Non è il primo lavoro che della coppia musicale aveva inciso insieme; l’anno precedente si sono cimentati nella cover di un brano spagnolo con il titolo “A un passo dalla Luna”.

Ana Mena era già conosciutissima nel nostro paese per la pubblicazioni di due hit di successo insieme a un altro rapper italiano: Fred De Palma. Il loro singolo “D’estate non vale”, è diventato doppio disco di platino. Dal giugno 2019 il brano “Una volta ancora” è stato canzone rivelazione di quell’anno. 235 milioni di visualizzazioni su YouTube, 134 milioni su Spotify e ben nove dischi di platino, di cui quattro in Spagna. La versione in lingua spagnola, “Se iluminaba”, ha ottenuto egual successo.

Ana Mena raccoglie consensi anche sul web. La sua pagina Instagram sfiora 1 milione di follower e raccoglie scatti e video dell’interprete iberica, mostrando il suo fascino disarmante.

Le ultime immagini condivise la vedono in due brevi video realizzati a Madrid e durante un’esibizione all’evento canoro “Power Hits Estate” all’Arena di Verona. Il top cortissimo che indossa rivela le sue forme procaci e perfette: un’autentica visione. Talento e bellezza, connubio vincente.

I fan si sono scatenati in un tripudio di commenti di ammirazione e affetto per la giovane artista. “Mi sono innamorato” – scrive addirittura qualcuno in uno slancio di stima.