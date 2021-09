Lo zoom a 360° sul fisico di Justine Mattera in sella è un magnetico esempio di bellezza tutta al naturale. “Un’attrezzatura” da lasciare senza fiato.

E’ un incipit di memorabile seduzione quello esibito dalla sportiva ed intellettuale soubrette statunitense, classe 1971, Justine Mattera, in questo lunedì 6 settembre. L’ex co-conduttrice della nota trasmissione di “Ci vediamo in TV“, trasmessa in onda sul secondo canale della rete Rai e nel periodo che sancì il suo esordio sul piccolo schermo italiano, è pronta quest’oggi a presentare con la sua travolgente energia una visione rivoluzionaria.

La nata sotto il segno del Toro e dalla bionda chioma, che si cimenterà in una dimostrazione impeccabile e ben riconosciuta dal suo ampio seguito, si troverà a restare, nonostante la novità del momento, la sola ed unica protagonista. Un suo ammiratore, proprio a tal proposito, ed osservando il risultato finale sarà costretto ad ammettere: “quando l’attrezzatura passa in secondo piano“…

Leggi anche —>>> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

Justine Mattera: “che attrezzatura!”, non nasconde nulla, in sella è mozzafiato

PER VEDERE JUSTINE MATTERA IN SELLA MOZZAFIATO, VAI SU SUCCESSIVO.