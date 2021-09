In una recente intervista rilasciata la conduttrice del programma di Rai 1 ha fatto il punto della situazione sul cast della nuova edizione.

Produzione, scenografi, ballerini, macchinisti e staff vario sono all’opera per gli ultimi aggiustamenti prima del nuovo debutto su Rai 1 dell’edizione 2021 di “Ballando con le stelle” che in molti stanno attendendo con ansia.

La data è stata confermata per il 16 ottobre e Milly Carlucci, in una recente intervista rilasciata all’ANSA, si è sbilanciata manifestando tutto il suo entusiasmo: “Sarà un’edizione straordinaria, siamo tutti vaccinati, ma faremo per sicurezza tamponi a piovere”, ha dichiarato in esclusiva. Scopriamo dunque come sarà composto il cast della nuovissima stagione.

Colpo fortunato per Milly Carlucci: tra i concorrenti ci sarà anche lui

Milly ha rivelato senza troppi giri di parole: “Confermatissima (la giuria, ndr) dalla presidentessa Carolyn Smith, a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Sono le persone che il pubblico ama odiare. Ma in verità è un gioco delle parti. Poi Paolo Belli, la sua band straordinaria”.

Nella squadra dei maestri di ballo ci sarà il ritorno di Luca Favilla e Alessandra Tripoli, new entry invece Vito Coppola e Marco Tocchini, mentre direttamente da “Amici” Nicole Randelli e Giada Lini. Grandi assenti Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attese, e Raimondo Todaro su cui la padrona di casa ha sentenziato solo un “è già stato detto tutto”.

L’unica incognita invece è riservata al cast dei papabili concorrenti dove molti nomi sono ancora in forse. In trattativa pare ci siano Federico Fashion Style, Fabio Galante, Valeria Fabrizi, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi. Gli unici due personaggi celebri certi, per il momento, come riporta Novella 2000, sono Morgan e Albano Carrisi.

Tra gli ultimi nomi usciti, poi, c’è anche quello del campione di motociclismo Andrea Iannone, la cui indiscrezione in anteprima è stata riportata da TVBlog.

Si tratterebbe di un grandissimo colpo per Milly, che si aggiudica così uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni. Non solo per la sua passata relazione con Belen Rodriguez ma anche per la squalifica di quattro anni che gli è stata inflitta per essere risultato positivo ad un controllo anti doping dopo il Gran Premio della Malesia del 2019.