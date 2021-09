“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 settembre: Katie scopre tutto

Beautiful, anticipazioni 7 settembre: Katie ascolta per sbaglio la conversazione tra Quinn e suo marito Bill.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Bill rivelare a Brooke di provate ancora dei sentimenti per lei. Brooke lo ha rifiutato, ma Ridge, che ha ascoltato soltanto parte della loro conversazione, non lo sa. Sentendosi ferito, il Forrester si è recato da Shauna e le ha chiesto di raccontargli tutto riguardo al loro matrimonio lampo a Las Vegas. Nel frattempo Bill è tornato da Quinn, raccontandole di essere stato respinto da Brooke. La Fuller, che ha compreso il malinteso, ha esultato per la sua amica. Adesso che Brooke sembra ufficialmente fuori dai giochi, Shauna e Ridge possono finalmente stare insieme.

Leggi anche -> Zodiaco, i segni positivi che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno: quali sono

Beautiful, anticipazioni 7 settembre: Brooke cerca di spiegare

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni americane: Thomas ha una malattia incurabile?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Katie origlierà la conversazione tra Quinn e Bill. La giovane Logan verrà dunque a conoscenza dei sentimenti di suo marito per sua sorella. La cosa la sconvolgerà a tal punto da convincerla a chiedere il divorzio effettivo dallo Spencer. Quando Bill tenterà di giustificarsi, lei sosterrà di non potergli perdonare un sentimento così grande per un’altra donna.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke spiegherà a Ridge il malinteso. Lui ha ascoltato solo una parte della sua conversazione con Bill e ha tratto le conclusioni sbagliate. La situazione però è ormai degenerata e Ridge non si fida più di lei. È ora per entrambi di voltare pagina, magari con persone diverse. Shauna, ovviamente, è particolarmente soddisfatta della cosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 7 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.