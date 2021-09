“Beautiful”, anticipazioni puntata 8 settembre: Steffy è fuori controllo?

Beautiful, anticipazioni 8 settembre: Liam è preoccupato per Steffy. La Forrester sembra ormai fuori controllo.

Leggi anche -> Emma Marrone e Stefano De Martino. La pace tra loro è stata fatta? La verità dopo anni

Beautiful, anticipazioni 8 settembre: Liam è preoccupato

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni americane: Thomas ha una malattia incurabile?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, mercoledì 8 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.