“Brave and Beautiful” anticipazioni 8 settembre: lutto grave per Cesur

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Cesur, dopo suo padre, ha perso anche la sua mamma. Tra lui e Suhan le cose peggiorano

Siamo giunti già al terzo episodio di Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori. Nell’ultimo episodio è accaduto qualcosa di davvero spiacevole per il nostro giovane Cesur: dopo la morte di suo padre che ha davvero cambiato la sua vita, adesso deve fare i conti anche con la morte di sua madre. Cesur è devastato per quello che è successo: non ha ancora superato la scomparsa di suo padre, come farà a riprendersi da quest’altra batosta?

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Cesur vuole vedere un’ultima volta sua madre prima di andare avanti con la sua vita. Intanto le cose con Suhan sono destinate a peggiorare. Da quando i due ragazzi si sono messi insieme e poi sposati, il loro amore è stato un’altalena di emozioni. Nell’ultimo periodo, i due erano riusciti a trovare una sorta di equilibrio per il loro amore e per un attimo Cesur ha valutato anche l’idea di mettere da parte il suo rancore nei confronti di Tashin. Ad oggi una cosa del genere è impensabile. Cesur non riesce più a guardare neanche in faccia sua moglie, perché reputa la sua famiglia responsabile della devastazione della sua. Come potranno mai essere felici se lui dovrà convivere con questo pensiero per il resto della sua vita?

Per scoprire come andranno a finire le cose tra Suhan e Cesur, non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani come tutti i pomeriggi alle 14:45 su Canale Cinque.