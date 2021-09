La splendida moglie di Luca Argentero causa infarti ai migliaia di utenti che la seguono e che guardano il suo ultimo post in bikini.

La fantastica attrice italiana, circa sei ore fa, ha condiviso un post da sogno: si tratta di un paio di scatti in cui si mostra con indosso soltanto un bikini: gli utenti hanno zoommato come se non ci fosse un domani!

Nelle foto Cristina posa seduta a cavallo del lettino, mentre rivolge la testa verso il basso, per guardare la bevanda che ha tra le mani: la sua bellezza ti lascia senza parole!

Dietro di lei si vede il mare, con le onde che si infrangono sulla staccionata di legno: resta comunque lei, però, lo spettacolo migliore…

Siete pronti a vedere la foto più cliccata del momento? Tenetevi forte…

Cristina Marino, fisico da urlo: non manca il commento del suo grande amore… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

I capelli sono sciolti, il fisico è spaziale, gli accessori sono molto fini ed eleganti: la Marino è semplicemente unica!

Tra i tantissimi commenti lasciati dagli utenti sotto l’ultimo post dell’attrice, spicca quello di suo marito, cioè l’attore e conduttore televisivo italiano Luca Argentero, che le scrive “Sbam“, accompagnato dall’emoticon di una faccina innamorata e qualche cuoricino rosso.

La foto è tra le migliori mai postate ed ha raggiunto già i 24.000 mi piace e i 90 commenti, di cui la maggior parte sono elogi, lusinghe, complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Ecco alcuni messaggi dei suoi followers: “Ciao fata“, “Fisico da urlo”, “Bellissima, quando ridi ancora di più!”, oppure “Che dea! Bellissima”.

L’esercito di seguaci della meravigliosa trentenne cresce ogni giorno sempre di più, arrivando a contare, ad oggi, circa 520.000 followers: la sua personalità, la sua bellezza ed il suo talento hanno fatto innamorare tutti!