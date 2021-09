Diletta Leotta, la maglia è completamente sbottonata: l’outfit non riesce a contenere il suo lato A stratosferico.

Diletta Leotta, per tutta l’estate, è stata al centro di numerosi rumors: secondo le indiscrezioni, la bella siciliana e l’affascinante attore turco Can Yaman si sarebbero lasciati. Gli indizi sono chiari: i due hanno trascorso le vacanze separati e al compleanno a Catania (un evento clamoroso) il 31enne non c’era.

Come se non bastasse, Can a Venezia – è lì in occasione della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica- ha posato spesso gli occhi su Moran Atias. Diletta, comunque, non ha mai smesso di far sognare i numerosi followers su Instagram: la giornalista, anche oggi, ha postato contenuti altamente bollenti tra le sue stories Instagram. La nativa di Catania, anche da quando è iniziato il campionato, ha deliziato con i suoi outfit gli abbonati di Dazn.

Diletta Leotta, la più bella tra le belle: è devastante

Diletta, questa sera, ha deciso di andare al Castello Sforzesco di Milano per assistere dal vivo a ‘La Festa della Danza’, con Roberto Bolle protagonista sul palco. La siciliana è insieme a Lorenza Di Prima e ad Ofelia Castorina. Le tre donne sono meravigliose, con l’altra giornalista siciliana che sfodera una scollatura da mozzafiato.

La Leotta, comunque, riesce a catturare gli occhi dei suoi seguaci con la sua consueta esplosività. La giornalista di punta di Dazn sfodera un sorrisino malizioso e indossa una maglia che non riesce a contenere le sue forme pazzesche. La neo 30enne, inoltre, ha tutto sbottonato: l’apertura manda in estasi i suoi ammiratori. La classe 1991, nel corso dell’estate, ha mandato spesso in subbuglio il mondo dei social network con i suoi scatti fenomenali in cui indossava costumi strettissimi e mostrava con estrema naturalezza le sue curve da capogiro.

Tra le stories, inoltre, la nostra Diletta ha anche postato un estratto dell’esibizione di Roberto Bolle, uno (se non il) dei ballerini di danza classica più famosi nel mondo.