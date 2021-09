Federica Pellegrini, le FOTO in piscina ti fanno perdere i sensi: un fisico da urlo

Federica Pellegrini ha condiviso nelle sue Instagram Stories tanti scatti mentre è in piscina ad allenarsi: un fisico da urlo da perdere la bussola

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha pubblicato poche ore fa alcune storie di Instagram mostrandosi mentre si allena in piscina per la gioia dei suoi fan, che l’adorano e addirittura la venerano visto l’appellativo “la divina“.

Negli ultimi tempi la nuotatrice ha reso fieri e orgogliosi ancora una volta i suoi ammiratori ed estimatori in tutta la Penisola italiana e non solo per l’impresa fatta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ottenendo ottimi risultati nei 200 metri stile libero e staffetta 4×100 metri misti femminili.

Federica Pellegrini, la foto in piscina mentre si allena

Federica è sempre al massimo anche ora che non sta gareggiando ma lo stesso si allena con tenacia visto che il nuoto è la sua vera passione.

L’ azzurra ha partecipato anche all’ International Swimming League a Napoli, dove si è piazzata seconda. La prima a classificarsi è stata Madison Wilson del team LA Current. L’ australiana ha chiuso con un tempo di 1’53″75, ottenendo un vantaggio di soli 7 centesimi rispetto alla “Divina“. Adesso per la Pellegrini ci saranno i playoff che si disputeranno il prossimo novembre.

Il campionato della International Swimming League è una competizione mondiale a squadre di nuoto. Come detto poc’anzi, nel mese di novembre avranno luogo i playoff. Le prime otto squadre della stagione regolare e si finirà nel mese di gennaio 2022 con i quattro migliori team, che si contenderanno la vittoria finale.

Per poco la nostra atleta non ha vinto l’altro ieri nella gara disputatasi nella città di Parthenope, visto che aveva un vantaggio sull’avversaria australiana di 11 centesimi, ossia un tempo di 1’53″86.

C’è stato poi l’allungo proprio di Madison Wilson che ha superato la 33enne di Mirano e ha vinto. La Pellegrini ci proverà tra due mesi nei playoff a portare a casa un titolo, nel frattempo si gode questa ottima prestazione.