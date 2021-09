Laura Pausini apre il suo cuore e svela un aneddoto del suo passato che sorprende il web, lo scatto inedito è subito virale.

E’ il simbolo della musica italiana nel mondo, i suoi brani sono cantati in più lingue. Una continua carriera che si fa strada accaparrandosi tutti i premi di maggior prestigio, questa è Laura Pausini. L’artista non trascura mai i fans che la seguono sin dalle sue origini, quindi sui social interagisce con loro mostrando tutta la sua umanità e – perché no – anche le sue debolezze.

Questo è ciò che è accaduto nel suo ultimo post in cui coglie l’occasione di una certa ricorrenza, per Laura importante per svelare un aneddoto che la riguarda molto da vicino scatenando le più forti emozioni sul web.

Laura Pausini, la FOTO che commuove il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Una foto ricordo, i colori sono sbiaditi dal tempo ma il significato pregnante della foto non passerà mai. L’artista era molto piccola quando le è stata scattata questa foto insieme ad Enea, il nonno che ama e di cui ne sente la forte mancanza. “Oggi è il tuo compleanno e non sai quanto vorrei poterti abbracciare, mi manchi molto.. Tanti Auguri Nonno ovunque tu sia, ma certamente nel mio cuore”.

Il momento dei ricordi ha scatenato il web che si è immedesimato ognuno nel rapporto con i propri cari che non ci sono più. Un post nostalgico ma anche di commemorazione, i commenti sono numerosi, ognuno racconta la propria esperienza. Non mancano i fans che la omaggiano con dei cuori e rivolgendole anche delle teneri parole, come Silvia la sorella della cantante che ricorda il nonno: “❤️❤️❤️❤️ricordi indelebili di un nonno meraviglioso! Auguri nonno”.

Anche il maestro Peppe Vessicchio interviene mandando un abbraccio alla Pausini.

Un trionfo di cuori e anche di apprezzamenti per la cantante “Bella fin da piccola” qualcuno le scrive in un’atmosfera dolce ma al contempo malinconica. “Le foto più belle in assoluto…Quelle con i nonni”.