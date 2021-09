Alfonso Signorini ha annunciato il cast completo della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” che ha già portato a non poche polemiche

Lunedì 13 settembre prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip che tornerà a intrattenere i telespettatori con il consueto doppio appuntamento settimanale. Dopo numerose indiscrezioni -tra smentite e conferme- è stato presentato sulle pagine di “Tv sorrisi e canzoni” il cast completo. Alfonso Signorini ha ufficializzato i nomi di chi entrerà nella casa più spiata d’Italia e alcuni di questi hanno già scatenato non poche polemiche.

Cast ufficiale GF Vip: è già polemica per uno dei concorrenti

Ventiquattro i concorrenti annunciati, tra conferme e sorprese. Gli account social del reality avevano già confermato nel cast il soprano e attrice Katia Ricciarelli, l’ex tronista Sophie Codegoni e l’influencer e opinionista Soleil Sorge.

A loro si uniranno la showgirl Ainett Stephens, le ex gieffine Francesca Cipriani e Raffaella Fico e la conduttrice e cantante Joe Squillo. Infine il cast femminile sarà completato con Carmen Russo, Miriana Trevisan, le tre principesse Maconnèn Hailé Selassié e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Tra gli uomini troviamo invece Andrea Casalino, Alex Belli, Amadeo Goria e il nuotatore Manuel Bortuzzo. A loro si aggiungeranno il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, Davide Silvestri, il modello Samy Youssef, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e il campione olimpico Aldo Montano.

Infine una presenza che ha fatto non poco discutere, ovvero quella di Tommaso Eletti, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il giovanissimo ha creato parecchio scalpore nel reality a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti tossici e affermazioni piuttosto discutibili nei riguardi della sua ex compagna e in generale del sesso femminile.

Il web è insorto, non accettando di buon grado la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini è sembrato determinato ad averlo nel cast. Nelle ultime ore Eletti ha avuto anche uno scontro a distanza con l’opinionista Sonia Bruganelli, dopo le affermazioni del giovane nelle quale dichiarava di non conoscere la sottoscritta e Adriana Volpe.

“Lui è un famoso vero, ha fatto Temptation Island, tra l’altro ha dato anche un esempio edificante….“, dichiara ironicamente Bruganelli. “È un figo, una storia interessante, vorrei tanto conoscere la mamma di questo ragazzo“, ha poi sottolineato condendo il tutto con una dose massiccia di sarcasmo.

Il GF Vip non è ancora iniziato, eppure gli animi si stanno già scaldando. Cosa accadrà quando verrà dato ufficialmente inizio ai giochi?