Giulia Sol lo spacco è vertiginoso: bellezza infinita, ti fa impazzire – FOTO

La performer ieri sera a teatro ha incantato per la sua bellezza surreale, il look incredibile era un sogno ad occhi aperti. Vediamo com’era vestita Giulia.

Ha appena 25 anni ma la sua bravura la precede. Giulia Sol è un’attrice teatrale, performer e cantante, volto noto al grande pubblico grazia alla sua partecipazione gloriosa al programma “Tale e Quale Show” in cui ha emozionato per la meravigliosa capacità di mettersi in gioco in ruoli sempre diversi.

Dopo la laurea all’Accademia di Milano il suo primo ruolo teatrale di successo è stato nel musical “Hairspray” anche se tra le varie performance teatrali della giovane ci sono anche “Dirty Dancing”, in cui interpreta Elizabeth, poi “The Full Monty” dove è Estelle. Curiosi di sapere dove si trovava ieri sera e vedere il suo look pazzesco?

LEGGI ANCHE —> “Che panorama finale..”, Sabrina Salerno seduce con il bikini divino: “Attimi di estasi” – FOTO

Giulia Sol non ha rivali, splendida con i capelli alla garçonne e lo spacco senza fine

Per vedere Giulia, vai su Successivo