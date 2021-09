“Che mucca!”, Jolanda de Rienzo il primo piano di un fisico stratosferico nonostante tutto: formidabile – FOTO

La giornalista campana, Jolanda De Rienzo mostra a tutti la sua forma fisica dirompente, nonostante gli ultimi precedenti: sontuosa.

La bellezza mediterranea di Jolanda De Rienzo è uscita nuovamente allo scoperto grazie ad un primo piano “bomba” che la incorona tra le dive più acclamate sui social e in tv.

A causa di un litigio con un giornalista, in una tv locale del Calcio Napoli, Jolanda è riuscita a risalire presto la china, fino a sposare progetti televisivi importanti come “Sportitalia“.

I telespettatori hanno imparato ad apprezzare tanto di lei, dalle qualità professionali a quelle fisiche. Come se non bastasse, il successo di Jolanda si è registrato anche in altre realtà, come Instagram, ivi vanta la “bellezza” di 332 mila followers.

Proprio dalle foto caricate sulla piattaforma più seguita del web, Jolanda aveva mostrato i primi segni di una gravidanza ormai alle spalle. Da poche settimane è nato il suo amato “principino” azzurro che certamente regalerà alla giornalista una nuova dose di likes e apprezzamenti, ovunque vada

Jolanda De Rienzo, la visuale non dà tregua: forma fisica strabiliante

